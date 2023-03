A dat o palmă unui elev și s-a ales doar cu un avertisment Un cadru didactic care a lovit cu palma peste cap un elev a primit, in final, un avertisment in justiție. Fapta a avut loc in data de 5 februarie 2020 in laboratorul CDI la Școlii Gimnaziale „Petru Șpan” din Lupșa, Alba. Hotararea definitiva a fost pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia in 8 martie 2023. Profesoara (Vanesa D.) a scapat de o pedeapsa penala, dar a primit un avertisment din partea instanțelor de judecata. „Elevul din clasa a VIII-a a intrat impreuna cu un coleg intr-un compartiment al unei sali și s-au asezat fiecare pe cate un scaun langa un calorifer. La putin timp dupa, in acel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

