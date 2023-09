Te-ai intrebat vreodata ce poți face cu bananele verzi? Fructele necoapte nu sunt pe placul tuturor, dar uneori nu gasim altele mai bune in supermarket. Afla, insa, ca exista o modalitate de a le coace in doar doua minute. Nu dai greș cu acest truc, toate gospodinele ar trebui sa il știe. Cum coci bananele […] The post A cumparat banane verzi de la supermarket, le-a bagat in cuptorul cu microunde, iar la doua minune distanța a observat diferența. Trucul e genial appeared first on Playtech Știri .