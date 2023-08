A crescut salariul mediu pe economie. Cum fluctuează sumele în sectorul bugetar Castigul salarial mediu net a fost 4600 lei in luna iunie a acestui an, in crestere cu 57 lei fata de luna mai 2023, potrivit datelor Institutului National de Statistica, transmise vineri catre AGERPRES. Castigul salarial mediu brut a fost 7364 lei, cu 135 lei (+1,9%) mai mare decat in luna mai 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului - 10.862 lei, iar cele mai mici in hoteluri si restaurante - 2525 lei. Comparativ cu luna iunie a anului precedent,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

