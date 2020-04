Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 157 persoane…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 2.738, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica joi la ora 13.00. Cel mai afectat județ este Suceava, cu 701 cazuri de COV-19, cu aproape 200 mai multe imbolnaviri decat in Capitala – unde se inregistreaza 505 cazuri confirmate…

- Grupul de comunicare strategica a informat ca din cele 2.460 de cazuri de coronavirus confirmate in Romania, dintre care 215 in ultimele 24 de ore, la ATI, in acest moment, sunt internați 57 de pacienți, dintre care 34 in stare grava. GCS a adaugat ca, pana la aceasta data, la nivel național, au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat al 44-lea deces provocat de COVID-19. Este vorba despre un barbat de 74 de ani, care avea Hipertensiune arteriala și Diabet zaharat tip II insulino -dependent. „Barbat, 74 de ani, jud. Satu Mare. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID…

- 1.452 de romani sunt infectați, iar 29 și-au pierdut viața din cauza COVID-19. Acesta este ultimul “bilanț” oficial al pandemiei in Romania, potrivit comunicarii oficiale transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului. “Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Numarul deceselor in Romania din cauza infectarii cu virusul COVID-19 a ajuns, in noaptea de joi spre vineri, la 24. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca al 24-lea deces a fost al unei femei de 80 de ani, din judetul Bacau, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iași, in secția de…

- O companie sud-coreeana urmeaza sa trimita in Romania 20.000 de kituri pentru testarea coronavirusului printr-un contract stabilit la nivel guvernamental, a anunțat duminica ministrul de externe de la Seul, citat de agenția Yonhap. Fiecare kit poate fi folosit pentru 100 de teste. UPDATE ora.19.00:…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…