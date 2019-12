A cocheta la locul de muncă nu este hărţuire sexuală, potrivit unui studiu A cocheta cu colegii de munca fara sa se ajunga la hartuire sexuala este un lucru inofensiv si poate chiar evita problemele de insomnie, potrivit unui studiu publicat luni de Universitatea Statului Washington (WSU) si citat de EFE.



"Am descoperit ca a cocheta la serviciu ii poate face pe colegi sa se simta mai bine, sa fie mai increzatori si chiar sa-i protejeze de factori de stres precum insomnia, incurajandu-i totodata sa faca fata problemelor legate de munca", a declarat Leah Sheppard, profesor asistent la WSU, care a condus o parte din studiu.



"Chiar si cand participantelor…

