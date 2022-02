A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe lansari de rachete, iar soldații ruși primesc […] Articolul A cincea zi de RAZBOI IN UCRAINA, Kievul rezista UPDATE 14 Stare de urgența in Italia pana la 31 decembrie, pentru a asigura ajutor pentru Ucraina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .