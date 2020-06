Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de romani care au așteptat ore intregi la Vama Nadlac sa intre in țara s-au imbrancit cu jandarmii chemati sa mentina ordinea. Aproximativ 200 de oameni s-au revoltat, sambata, la Vama Nadlac, dupa ce au stat ore in sir la coada, pe ambele sensuri de trecere a frontierei. Oamenii chiar au imbrancit…

- Cercetatorii lucreaza intens pentru a testa o mare varietate de tratamente potențiale COVID-19. Aceste terapii acopera gama larga, de la medicamente generice cunoscute, cum ar fi medicamentul hidroxiclorochinina pentru malarie, pana la molecule mici experimentale precum remdesivir, care a fost testat…

- Oamenii de culoare au mai mult de patru ori mai multe șanse sa moara din cauza Covid-19 decat albii, potrivit cifrelor oficiale stricte care expun o diferența dramatica in impactul pandemiei coronavirusului in Anglia și Țara Galilor, scrie The Guardian. Cifrele oficiale arata ca uriașa diferența nu…

- Cercetatorii analizeaza datele din intreaga lume pentru a compara masurile de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2 luate de sute de guverne, scrie revista Nature, in ediția de miercuri. Informațiile sunt stranse intr-o platforma care va fi pusa la dispoziția Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) de…

- Biroul permanent al Camerei Deputaților a stabilit, in ședința de marți, 14 aprilie, programul de lucru pentru saptamana viitoare, dupa sarbatorile de Paști. Marți, 21 aprilie, de la ora 13.00, este stabilita o ședința a Biroului permanent al Camerei Deputaților, cu participarea efectiva a membrilor.…

- Un politist din orasul Chennai, India a ales sa poarte pe cap, in timpul serviciului, o casca al carei design imita aspectul specific al noului coronavirus cu scopul de a ii face pe cetateni sa constientizeze gravitatea pandemiei de Covid-19, informeaza publicatia India Today Casca, prompt botezata…

- Compania germana Bosch a dezvoltat un test rapid pentru COVID-19, care poate livra diagnosticul in mai putin de 2,5 ore si care nu are nevoie de laborator, potrivit publicației Finanical TImes, citata de ZF.ro Producatorul german a spus ca testul, dezvoltat in doar sase saptamani, ar putea testa pacientul…

- A fost inregistrat al cincilea caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat in varsta de 71 ani, din Suceava, confirmat pozitiv pe data de 23.03.2020, internat la Spitalul Județean Suceava din 21.03.2020.…