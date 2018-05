A cincea economie a lumii ia o decizie radicala: Toate casele noi trebuie sa aiba panouri solare

Stiri pe aceeasi tema

- PIB-ul statului american California a avansat cu 127 miliarde de dolari in 2016 si 2017, trecand de 2.700 miliarde de dolari, scrie CNBC. Intre timp, PIB-ul britanic s-a contractat usor in perioada respectiva, in parte din cauza fluctuatiilor cursului de schimb, scrie Mediafax.ro.

- California e pe cale sa devina primul stat din SUA – si primul guvern din lume – care cere instalatii de energie solara aplicate pe toate casele noi construite, potrivit Fortune. Comisia pentru Energie din California va vota miercuri, 9 mai, posibilitatea de a impune acest standard.…

