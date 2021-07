Stiri pe aceeasi tema

- Politistii l au testat pe barbat cu aparatul etilotest care a indicat o alcoolemie de 2,62 mg l alcool pur in aerul expirat. Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat astazi pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Constanta. Politistii l au testat pe barbat cu aparatul etilotest…

- La data de 27 iunie a.c., ora 00:25, polițiștii Secției 4 Poliției Rurala Adjud au depistat in trafic un barbat, in varsta de 60 de ani, din comuna Ruginești, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Județean 119 C. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de…

- Șoferița din Iași care a cazut cu mașina in lacul Ciric, fiind salvata de un polițist, a fost reținuta. Tanara avea la momentul incidentului o alcoolemie de peste 1 la mie alcool pur in aerul expirat. Ea va ajunge luni in fața judecatorilor cu propunere de arest preventiva. Imediat ce a fost scoasa…

- In weekend-ul 12/13 iunie a.c., polițiștii maramureșeni au identificat in trafic 10 barbați care au condus sub influența alcoolului sau fara permis de conducere. Barbații, cu varste cuprinse intre 19 și 53 de ani, sunt din Maramureș. In urma testarii cu aparatul etilotest șapte dintre aceștia au avut…

- Marti, 11 mai, ora 12.25, polițiștii din Tauții Magherauș au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident de circulație produs pe D.N.1C pe raza orașului. La fața locului a fost identificat un barbat de 48 de ani din oraș, care, in timp ce conducea un autoturism nu s-a asigurat…

- Marți, 11 mai, ora 12.25, polițiștii din Tauții Magherauș au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident de circulație produs pe D.N.1C pe raza orașului. La fața locului a fost identificat un barbat de 48 de ani din oraș, care in timp ce conducea un autoturism nu s-a asigurat…

- O soferita din Blaj, depistata la volan cu o alcoolemie de 0,16 mg/l alcool in aerul expirat, incearca sa scape de amenda si de suspendarea dreptului de a conduce pe o perioada de 30 de zile motivand ca a folosit apa de gura inainte de a se urca la volan. Ea a contestat procesul verbal, dar a pierdut…

- Fata de barbatul de 60 ani din Baia Mare, identificat in trafic de politistii din Tautii Magheraus, in timp ce conducea un autoturism pe strada 114 din Busag sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis de conducere, Judecatoria Baia Mare a dispus arestarea preventiva pentru 30 zile. Totodata,…