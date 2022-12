Stiri pe aceeasi tema

- In finala emisiunii Mireasa, sezonul 6, din data de 23 decembrie 2022, telespectatorii au avut de ales intre cinci cupluri. Paul - Roxana, Alex - Raluca, Miruna - Cosmin, Valentin - Gabriela și Viorel și Deni, au fost aceștia. Publicul Mireasa a votat, iar la final, Miruna și Cosmin au fost aleși caștigatorii…

- Timp de o saptamana fanii au votat la cursa pentru eliminare in care s-a aflat cuplul Raluca-Alex. In gala de vineri, 16 decembrie 2022 de Mireasa, Simona Gherghe a anunțat cum au raspuns fanii emisiunii la intrebarea „Doriți ca Raluca și Alex sa paraseasca emisiunea Mireasa?”

- Simona Gherghe le-a dat o veste minunata celor 6 cupluri din casa Mireasa. Roxana și Paul, Miruna și Cosmin, Gabriela și Valentin, Alex și Raluca, Inga și Andrei, Deni și Viorel vor avea parte de un eveniment care nu s-a mai intamplat in istoria show-ului matrimonial.

- Valentin, Gabriela, Miruna, Cosmin, Alex, Raluca, Deni, Viorel au reușit sa intre in Cabina Telefonica. Ela și Petrica, alaturi de Larisa, au fost cei care au dat start-ul probei grele. In sezonul 6 s-a batut recordul. Ultimii doi concurenți au rezistat 9:45 ore.

- Baieții au purtat o discuție clara in care au marturisit ca in prima seara in Turcia, inainte sa le fie luate telefoanele, s-au strans și au facut o ințelegere. Se pare ca Sebaidin, Paul, Cosmin și Viorel au decis atunci sa lase de la ei daca vor resimți tensiuni.

- Petrica Nemeș și Ela, caștigatorii celui de-al patrulea sezon al reality-show-ului Mireasa de la Antena 1, sunt deciși sa devina parinți cat mai repede. Petrica Nemeș și Ela sunt impreuna de un an și o luna, iar povestea lor de iubire a fost posibila datorita reality-show-ului Mireasa, prezentat de…

- Cosmin a fost suparat pentru ca Miruna a ales sa faca curațenie in loc sa stea cu el. Discuția vine dupa ce concurenta a fost deranjata, in urma cu cateva zile, pentru ca el spala o oala in loc sa stea cu ea.

- In ediția de astazi de la Mireasa, concurenții din casa au fost puțin mai relaxați decat de obicei și asta pentru ca Miruna și Cosmin au avut o discuție despre iubire. Cei doi au vorbit despre relațiile din trecut, dar și despre inșelat, iar ulterior, prezentatoarea emisiunii, Simona Gherghe, și restul…