A avut loc Adunarea Generala a Societatii Multidisciplinare a Medicilor Rezidenti din Romania. S-a ales echipa de conducere

Stiri pe aceeasi tema

- Edilul din comuna Bistra, Traian Gligor a participat in perioada 16-19 februarie 2020, la Bucuresti, la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania (A.Co.R). La intalnirea desfasurata sub inaltul patronaj al Presedintelui Romaniei au participat peste 600 de primari din tara. Tema principala…

- Aproximativ 1,46 de milioane de mașini erau inmatriculate in Bucuresti la 31 decembrie 2019, in crestere cu aproape 32% fata de aceeasi perioada a anului precedent, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), potrivit Agerpres. Parcul auto național a ajuns…

- Noua tineri cu sindrom Down din Cluj-Napoca au facut, miercuri, o demonstrație pe role, in cadrul pregatirii pentru primul Campionat Național de Patinaj al Special Olympics din Romania, care va avea loc in luna februarie la București, anunța MEDIAFAX.Roxana Ossian, director programe Special…

- Porsche Taycan, una dintre cele mai rapide masini din lume, cu un timp de acceleratie pana la 100 km/h de 2,8 secunde, este lansat pe piata din Romania. Prezentarea are loc pe 29 ianuarie la Bucuresti.

- Victoria Longher, deputatul din partea Uniunii Polonezilor din Romania in Parlamentul de la Bucuresti, a tinut sa transmita un mesaj cu ocazia „Zilei minoritatilor nationale", zi care se serbeaza in fiecare an pe data de 18 decembrie.„Acum 27 de ani, Adunarea Generala a ONU a ...

- Programul Permis pentru viitor, prin intermediul caruia MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate acopera costurile obținerii permisului de conducere pentru tineri din medii defavorizate, a ajuns la cea de-a 5-a ediție; Data limita pana la care cei interesați se pot inscrie pentru a obține finanțare…

- MOL și Fundația Pentru Comunitate au lansat cea de-a 5-a ediție a programului „Permis pentru viitor”, prin care se acopera costurile obținerii permisului de conducere de orice categorie pentru tinerii cu posibilitați materiale reduse, pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un…