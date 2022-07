A ars groapa de gunoi a Aradului

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Alba intervin pentru localizarea si stingerea unui incendiu izbucnit, vineri, pe Muntele Gaina, suprafata afectata de flacari fiind de aproximativ un hectar. ”Statia de pompieri Campeni, in cooperare cu SVSU Avram Iancu, intervine pentru localizarea si stingerea unui incendiu pe Muntele…

- Astazi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea, a fost alertat cu privire la izbucnirea a doua incendii de vegetatie uscata, unul in localitatea Smardan iar celalalt in localitatea Carcaliu. Potrivit ISU Delta Tulcea, in jurul orei 11:30, un apel la numarul unic de urgenta…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la un depozit de cerealale, Poarta 5, dana 32. Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la banda transportatoare. La locul evenimentului au fost trimise echipaje medicale de…

- Un barbat a fost gasit decedat pe un teren pe care a avut loc, marti, un incendiu de vegetatie uscata, in Cartierul Driglovat, din Resita, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin.

- 33 de pacienți ai Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu din Targu Jiu au fost evacuați, din cauza unei degajari de fum pe casa liftului. Pompierii intervin, miercuri, cu 2 autospeciale de lucru cu apa si spuma si o autoplatforma din cadrul Detasamentului Tg-Jiu. Inspectoratul pentru…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta a fost solicitat sa intervina vineri, 17 iunie, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism, pe strada M. I. Dobrogeanu din municipiul Mangalia, langa biserica.Misiunea este in dinamica.…

- Alerta maxima in Sighetu Marmatiei in urma cu puțin timp. Incendiu la Spitalul Municipal in zona primiri urgente

- Pompierii cauta un barbat de aproximativ 34 de ani care a intrat in balta din zona localitații Neudorf și nu a mai ieșit la suprafața, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad.