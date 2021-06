A apărut revista Unica de iulie! În exclusivitate, familia Ibacka, prima copertă în patru! Unica de iulie se gasește acum la chioșcuri! Pe coperta ii avem pe Cabral și Andreea Ibacka, impreuna cu micuța lor, Namiko și cu… cel mai nou membru al familiei, care momentan inca se odihnește in burtica Andreei. Andreea și Cabral Ibacka sunt genul de cuplu care ii face și pe cei mai cinici oameni sa creada ca iubirea exista. Impreuna au o fetița cu o energie cat o centrala nucleara, pe Namiko, și acum se pregatesc sa devina parinți inca o data. Andreea și Cabral nu au un program clasic, de la 09:00 la 17:00. „Noi muncim mult și de acasa, uneori lucram și in weekend, alte dați, noaptea, și aproape… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

