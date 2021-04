Stiri pe aceeasi tema

- O noua varianta a coronavirusului a fost descoperita in Brazilia, au anuntat miercuri autoritatile sanitare, relateaza DPA, informeaza Agerpres. Oamenii de stiinta au identificat varianta in orasul Sorocaba, in apropiere de Sao Paulo, si efectueaza cercetari suplimentare asupra mutatiei, care…

- Autoritatea sanitara a declarat ca varianta, cunoscuta sub numele de VUI-202103/01 (linia B.1.324.1), a fost investigata inca din 4 martie dupa ce au fost depistate doua cazuri in sud-estul Angliei la persoane care calatorisera in Antigua.Oamenii de știința spun ca mutațiile virusului sunt inevitabile,…

- Cercetatorii britanci au anunțat, miercuri, ca varianta extrem de contagioasa a coronavirusului, care s-a raspandit in intreaga lume de cand a fost descoperita initial in Marea Britanie, la sfarsitul anului trecut, prezinta o rata de mortalitate cu 30%-100% mai mare in comparatie cu tulpinile anterioare,…

- Cercetatorul Octavian Jurma e de parere ca, spre deosebire de tulpina britanica si de cea sud-africana, aceasta descoperire schimba in rau prognoza situatiei din Romania, pe termen mediu si lung."Pe asta nu am vazut-o venind, este un atac din flanc tocmai cand am inceput sa evaluam impactul tulpinii…

- Varianta, cunoscuta sub numele de B1525, face obiectul unui raport al cercetatorilor de la Universitatea din Edinburgh, care spun ca a fost detectata prin secvențierea genomului in 10 țari, inclusiv Danemarca, SUA și Australia, cu 32 de cazuri gasite in Marea Britanie pana acum . Cele mai vechi secvențe…

- Experta in genetica din Marea Britanie Sharon Peacock crede ca lumea se va confrunta cu epidemia zece ani de acum incolo, scrie BBC News. Tulpina SARS-CoV-2 depistata pentru prima data in Kent are șanse mari sa devina principala varianta a virusului in intreaga lume, a avertizat joi șefa programului…