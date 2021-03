A apărut o nouă teorie a conspirației. Se răspândește pe TikTok (VIDEO) O noua teorie a conspirației se raspandește pe TikTok, dupa valul de frig polar care a paralizat sudul Statelor Unite saptamana trecuta. „Zapada din Texas nu este reala”, susțin tot mai mulți tineri pe rețelele de socializare, potrivit publicației Insider . Intr-un clip postat pe TikTok, cineva „arde” un bulgare de zapada cu un chibrit aprins. Cand flacara lovește zapada, aceasta nu se topește, iar tinerii americani susțin ca aceasta este o dovada ca nu este naturala. De fapt, așa se intampla de fiecare data cand zapada este pusa pe o flacara: se transforma din solid in forma gazoasa, printr-un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

