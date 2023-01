Stiri pe aceeasi tema

- USR a solicitat demisia lui Lucian Bode din funcția de ministru al Afacerilor Interne, dupa ce Comisia de Etica a UBB ca teza de doctorat a acestuia este „profund viciata”. Reprezentanții USR au protestat, vineri, la Ministerul Afacerilor Interne și la Palatul Cotroceni cu bannere cu mesajele „Șeful…

- Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a anunțat ca suspiciunile de plagiat formulate de jurnalista Emilia Șercan in cazul lucrarii de doctorat a lui Lucian Bode (PNL), ministrul de Interne, se confirma. Teza e profund viciata și s-au dispus masuri de corectare și retragere…

- Emilia Șercan, care a aratat in noiembrie ca ministrul de interne Lucian Bode a plagiat 65 din cele 194 de pagini ale tezei de doctorat, acuza ca Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) prefera sa apere un ministru plagiator, „in detrimentul standardelor academice”. „Dr. Bode e plagiator in mod oficial. Comisia…

- Ministrul PNL de Interne, Lucian Bode, susține intr-o postare pe Facebook ca este ținta unor „atacuri concertate ale USR și ale sateliților sai asupra mea și asupra PNL” și acuza „presiunile și atacurile la adresa Universitații Babeș-Bolyai in toata aceasta perioada”. El a catalogat sintagma „profund…

- In mai multe discuții din aceste zile, Lucian Bode și-a asigurat colegii de partid ca totul este in regula cu lucrarea sa de doctorat, au dezvaluit persoane din conducerea PNL pentru Libertatea. Inclusiv in comunicarea directa cu premierul Ciuca, ministrul de Interne a insistat ca lucrarea e corecta…

- Universitatea Babes-Bolyai a anuntat joi, 24 noiembrie, ca reia analiza tezei de doctorat a ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, in urma aparitiei, in spatiul public, a unor noi suspiciuni de plagiat. Comisia de Etica a UBB s-a autosesizat si va analiza teza din punctul de vedere al eticii academice,…

- Ministrul PNL de Interne, Lucian Bode, a transmis marți, 1 noiembrie, ca rezultatul evaluarii tezei sale de doctorat de catre Universitatea Babeș-Bolyai arata ca aceasta „este in regula”, dar ca, „din respect pentru comunitatea academica”, va revizui printr-o erata erorile de citare, deși nu este obligat…