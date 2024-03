Stiri pe aceeasi tema

- Dan Bittman a decis sa inchida cariera de burlac cat de curand. La 62 de ani, varsta pe care a implinit-o ieri, solistul nu mai alearga dupa frumuseți, așa cum a facut-o intreaga sa viața de rock star, și dupa confort. ”Vreau o doamna trecuta de 70 de ani. Sa fie miliardara, nu milionara și sa-și doreasca…

- Nawaf Salameh, președintele Alexandrion Group, susține ca in zece ani compania sa va deveni lider global la producția de whisky single malt. Intr-o conferința de presa susținuta pe 21 martie la București, președintele Alexandrion Group, Nawaf Salameh, a afirmata ca ținta companiei sale este sa devina…

- S-a dat startul la Programul Noua Casa 2024, dupa ce plafonul de garantare aprobat de Ministerul de Finanțe, in valoare de 1 miliard de lei, a fost alocat celor 16 finanțatori inscriși in program. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii arata ca Programul Noua…

- ”Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a avut vineri, 16 februarie, o intrevedere cu Armin Papperger, CEO-ul companiei Rheinmetall AG, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen. Principala tema de discutie dintre cei doi oficiali a fost reprezentata de intensificarea cooperarii industriale…

- In Romania, exista aproximativ 5 milioane de gospodarii care achita facturi de curent in valoare medie de 35 de lei. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a precizat ca datele furnizate de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) arata ca 5 milioane de gospodarii din țara platesc,…

- Analiștii furnizorului de servicii de schimb valutar iBanFirst spun ca leul va continua sa piarda in raport cu euro și in 2024. Principala cauza este considerata presiunea pusa pe Romania de razboiul din Ucraina. iBanFirst estimeaza o crestere a cursului EUR/RON de la 5,00 la 5,02 lei pentru un euro.…

- Romania se așteapta ca pe 10 februarie sa piarda procesul intentat de Gabriel Resources țarii noastre pentru aurul de la Roșia Montana, dupa scandalul prin care locația a fost introdusa in patrimoniul UNESCO, scrie digi24.ro .Surse guvernamentale au declarat ca subiectul a fost discutat miercuri in…

- Tarife notari 2024: onorariile minimale pentru serviciile prestate de notari. Cat costa actele și procedurile notariale Tarife notari 2024. Tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de catre notarii publici, pentru diverse acte și proceduri notariale, au fost publicate recent in Monitorul…