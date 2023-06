A apărut ediția online a nr. 221 (iunie 2023) al revistei Caiete Silvane A aparut ediția online a nr. 221 (iunie 2023) al revistei Caiete Silvane, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, Consiliului Județean Salaj și Primariei Municipiului Zalau. Detalii pe caietesilvane.ro. Ediția tiparita va fi distribuita incepand de marți, 13 iunie 2023. Lectura placuta!Cu stima,Daniel Sauca,Redactor-șef Poeme de Zalan Tibor și Ion Mureșan, in traducerea lui Balazs F. Attila, insoțite de o parodie semnata de Lucian Perța 1Viorel Mureșan, „Sunt mii de moduri de a suporta realitatea” 3Imelda Chința, Peregrinarile… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

