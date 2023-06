Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor presei internaționale, amenii de știința spun ca au descoperit un schelet parțial al unei specii de dinozauri necunoscute anterior in orașul Cinctorres din provincia spaniola Castellon. Potrivit specialiștilor, aceasta descoperire ajuta la o ințelegere mai profunda a unui grup…

- In timp ce se juca in afara școlii ei din Norvegia, o eleva a dat peste o comoara. Este vorba de un obiect inestimabil, care ar fi fost creat de oamenii din epoca de piatra.Se pare ca ar fi vorba de un pumnal de cremene, care ar fi fost folosit de oamenii din epoca de piatra.Elise a descoperit pumnalul…

- Continentul american, ultimul care ar fi fost populat de omul modern, ii intriga de multa vreme pe oamenii de stiinta, care incearca sa inteleaga de unde provine acea populatie si cum a ajuns ea acolo, informeaza AFP. Un studiu genetic publicat marti in revista stiintifica Cell Reports a adus cateva…

- In rezultatul perchezițiilor inopinate efectuate de catre angajații Penitenciarului nr.4-Cricova in zona de producere a instituției, au fost depistate și ridicate 14 telefoane mobile și accesorii pentru acestea, 8 litri de bautura alcoolica „basamac” și 5 seturi de carți de joc. De asemenea, in urma…

- Oamenii de stiinta au descoperit o specie rara de orhidee, numita Chiloschista densiflora, in comitatul Metok din regiunea autonoma Tibet, din sud-vestul Chinei, relateaza joi Xinhua.Descoperirea a fost publicata in revista Phytotaxa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O furtuna puternica de nisip a lovit Beijingul și mai multe provincii din nordul Chinei, acoperind regiunea cu nori groși de praf portocaliu și ridicand poluarea aerului la niveluri periculoase, au anunțat autoritațile, potrivit CNN.

- Mai multe regiuni din nordul Chinei au inregistrat joi temperaturi ridicate care au doborat recordurile sezoniere, iar in orasul Shahe termometrele au indicat valoarea de 31,8 grade Celsius, potrivit datelor oficiale anuntate de meteorologii din aceasta tara, informeaza Reuters. Fii la curent…

- Din cauza apeductului vechi, locuitorii din satul Pelinia, raionul Drochia, iși otravesc viața, zi de zi, consumind apa cu rugina. Aceasta are culoare maronie, miroase a țevi și nu poate fi folosita nici macar pentru uz casnic. Oamenii sint nevoiți sa care apa de la fintina pentru a-și pregati de mincare,…