A agresat doi polițiști și un taximetrist. Unul din oamenii legii a scos pistolul Doi polițiști și un taximetrist din Satul Mare au fost agresați dupa ce au atras atenția unor pasageri sa poarte corect masca de protecție. Unul dintre pasageri a devenit agresiv, iar un agent a fost nevoit sa scoata pistolul pentru a-l liniști. Conflictul a izbucnit dupa ce un taximetrist a luat in cursa doi barbați aflați in stare de ebrietate și le-a cerut sa poarte masca de protecție. Unul dintre pasageri a devenit agresiv, așa ca taximetristul a sunat la 112, potrivit Digi24. Polițiștii sosiți la fața locului au incercat sa-l linișteasca pe tanarul in varsta de 32 de ani, dar acesta a devenit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști și un taximetrist din Satul Mare au fost agresați dupa ce au atras atenția unor pasageri sa poarte corect masca de protecție. Unul dintre pasageri a devenit agresiv, iar un agent a fost nevoit sa scoata pistolul pentru a-l liniști.

- In ultimele 24 de ore, un numar de 229 de politisti și 42 de polițiști locali au actionat pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, precum și pentru prevenirea si limitarea infectarii cu virusul Covid-19. Au fost desfașurate 31 de actiuni punctuale (dintre care 28…

- Cu ocazia controlului efectuat in trafic, in cursul zilei de ieri, 11 februarie 2021, la un microbuz de transport persoane, polițiștii din Zlatna au constatat ca șoferul acestuia nu respecta regulile de protecție sanitara și nu purta masca. A fost sancționat contravențional, cu amenda in valoare de…

- Un șofer de microbuz, AMENDAT cu 500 de lei de polițiștii din Alba, pentru ca nu purta masca de protecție. Peste 130 de persoane, SANCȚIONATE in ultimele 24 de ore Polițiștii din Alba au depistat și sancționat 139 de persoane care nu au respectat masurile de protecție individuala și 3 care nu au respectat…

- Eveniment Ordin de protecție emis de oamenii legii, dupa ce un alexandrean și-a batut soția și i-a spart telefonul mobil februarie 10, 2021 13:53 Un barbat de 40 de ani, din Alexandria, s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie și distrugere, dupa ce și-a agresat fizic soția, cu care se…

- Pe 17 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au constatat faptul ca, in incinta unei sali de jocuri de noroc, cu o suprafața de aproximativ 10 mp, de pe raza localitații Bascov, era depașit procentul de 30% din capacitatea maxima a spațiului, conform prevederilor H.C.J.S.U.…

- Imaginile aparute in spațiul public de la o inmormantare din Constanța, organizata astazi, 3 ianuarie, la care au participat aproape 100 de oameni au facut autoritațile sa reacționeze. Polițiștii au vazut imaginile cu cortegiul funerar care se deplasa pe strazile orașului, s-au sesizat din oficiu și…

- In ziua de 20 decembrie 2020, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Arad, polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare...