- Un batran pe nume Giuseppe Paterno a doborat recordul pentru cel mai varstnic absolvent de studii universitare din Italia. La varsta de 98 de ani, acesta a absolvit Facultatea de Filosofie si Istorie, la Universitatea din Palermo.

- Italia s a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri de coronavirus in iulie. Numarul zilnic al infectarilor a depasit saptamana trecuta 100.000 pentru prima data din februarie, iar internarile in spitale par, de asemenea, sa creasca.Italia va demara in curand campania pentru administrarea celui…

- Italia va demara in curand campania pentru administrarea celui de-al doilea booster contra COVID-19 tuturor persoanelor cu varste de peste 60 de ani, a precizat luni ministrul Sanatatii, in urma recomandarilor formulate in acest sens de agentiile sanitare ale Uniunii Europene, informeaza Reuters.…

- Amalia Bellantoni se bucura in aceste momente de zile pline de relaxare, asta fiindca este in vacanța, in Sicilia, alaturi de soțul ei și cei doi copii! Ei bine nu doar ca se relaxeaza pe cinste, ci vedeta se și rasfața la cote maxime. Iata ce schimbare de look și-a facut la un salon de infrumusețare…

- Cei care cauta locuri și destinații speciale pot alege fara dubii Lacul Tarnița, din Cluj, care incepe sa se compare ca oferta turistica cu marile lacuri nemțești sau italiene. Village By the Lake este un loc unde totul este realizat cu bun gust.”Villake by the Lake” este un mic sat plutitor, cu domuri…

- Anul acesta pare sa marcheze o schimbare majora in industria turismului, in condițiile in care tot mai multe țari renunța la restricții dupa pandemia COVID-19, inclusiv in Romania. Tendința de revenire la comportamentele de mobilitate de dinainte de pandemie și reluarea calatoriilor in strainatate s-au…