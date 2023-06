A absolvit cursurile cea de a 7-a promoție a „Universității Vârstei a Treia” de la Galați Au incheiat anul universitar și studenții cu varste de la 55 la 85 de ani ai „Universitatii Varstei a Treia” din cadrul Universitații „Dunarea de Jos” din Galați, un proiect unic in Romania, preluat de la Universitațile din Toulouse și Nantes. Au mai fost prezentate in presa cazurile unor romani care la o varsta inaintata au devenit studenți pentru a-și satisface dorința, ratata la tinerețe, de a urma cursurile unei anumite specializari universitare. Sunt cazuri inedite, dar intre timp, au inceput sa apara și programe universitare care se adreseaza exclusiv acestor persoane, la care una din condițiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

