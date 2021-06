Stiri pe aceeasi tema

- Operațiuni de cautare contracronometru sunt in desfașurare dupa prabușirea parțiala a unui bloc cu 12 etaje la nord de orașul american Miami, statul Florida. 99 de persoane sunt date disparute. Cadavrul unei victime a fost scos de sub daramaturi. Imobilul de locuințe a fost construit in 1981, potrivit…

- Eroii martiri ai neamului romanesc au fost comemorati, joi, de autoritatile din mai multe localitați vrancene. Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, a participat la sfințirea Capelei Cimitirului „Sfanta Vineri“, la depunerea de coroane la monumentul eroilor din Unirea și la monumentul din curtea…

- Energia verde și tehnologiile inovatoare de producție ar putea face din amplasamentul platformei chimice Ludwigshafen un punct central, de referința, pentru protecția mediului in industria chimica Parcul eolian offshore suplimentar, cu o capacitate de 2 GW, ar furniza BASF energie electrica verde pentru…

- Proprietarii a peste 14.000 de imobile din comuna Pielești (județul Dolj) primesc, saptamana aceasta, noile carți funciare. Documentele au fost eliberate gratuit pentru cetațeni, prin Programul național de cadastru și carte funciara (PNCCF). Finanțarea a fost asigurata din fonduri europene, prin Programul…

- Un drum roman vechi de doua milenii a fost descoperit recent pe santierul Autostrazii Transilvania. Pentru informarea corecta, CNAIR anunța ca, in cadrul proiectelor de infrastructura rutiera (lansate din 2015 pana in prezent), a introdus in caietele de sarcini și a promovat realizarea unei etape a…

- Prebet Aiud SA informeaza actionarii si investitorii ca in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 04.05.2021, Consiliul de Administratie a decis achizitia unui pachet de 5% la ROCA Investments (Platforma ROCA S.A.) concretizata la un pret de 2.100.000 euro. ”Aceasta tranzacție e o…

- Flowmon, lider pe piața de soluții de monitorizare și administare a rețelelor pentru echipele de operațiuni de rețea și securitate (NetOps și SecOps) in CEE, a intrat in portofoliul de marci distribuite de ASBIS Romania. Prin acest parteneriat, ASBIS Romania iși extinde oferta de soluții, aceasta incluzand…

