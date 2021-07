Stiri pe aceeasi tema

- La 11 iulie, in Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare anticipate. Dupa procesarea a 98,19% din numarul total de procese verbale in Parlamentul țarii ar putea intra 3 formațiuni politice: Partidul Acțiune și Solidaritate care a acumulat 51,11% din numarul total de voturi. Blocul Electoral…

- In urma alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova, Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) a obtinut 48,09 % dintre voturi, Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS) 30,65%, Partidul Sor 6,43%, iar Blocul electoral Renato Usatii 4,30%, potrivit datelor preliminare transmise,…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) al presedintelui Maia Sandu ar fi obtinut cel mai bun scor la alegerile parlamentare anticipate organizate duminica din Republica Moldova, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea voturilor din jumatate…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. In Chișinau caștiga detașat Partidul Acțiune și Solidaritate. Iata care sunt rezultatele dupa procesarea a 60 la suta dintre procesele verbale. Partidul Acțiune și Solidaritate - 57,96% Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor - 28,39% Partidul Politic „ȘOR”…

- Republica Moldova isi alege duminica Parlamentul, dizolvat in luna aprilie. Dupa ce in toamna au ales un presedinte pro-european, pe Maia Sandu, moldovenii vor decide daca partidul ei, Partidul Actiune si Solidaritate, va avea majoritate in Parlament. Contracandidatii, fostii presedinti Igor Dodon…

- Daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare anticipate, in Parlament ar accede Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS) si Partidul Politic Sor, transmite IPN.

- Un sondaj realizat în R. Moldova arata ca doar trei partide ar reuși sa treaca pragul electoral la alegerile anticipate din 11 iulie și sa intre în Parlament: Partidul Actiune si Solidaritate, Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor si Partidul Politic Sor. Contactat…