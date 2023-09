Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Mondiala a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice este celebrata in intreaga lume in a treia sambata din septembrie. In cei 10 ani de existența, in Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice s-au inscris 96.921 de donatori potențiali.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca ministerul nu a pierdut niciun obiectiv care putea fi finantat din PNRR, punctand ca exista toleranta zero pentru cei care vor sa risipeasca si sa fraudeze fondurile din acest program si din alte programe internationale. Acesta a mai spus ca pacienții…

- Poliția avertizeaza cu privire la o noua metoda de frauda tot mai des intalnita in ultima vreme: victimele sunt sunate de diferite persoane care pretind ca sunt reprezentanții unor banci, companii de telecomunicații sau instituții guvernamentale și care solicita tot felul de informații cu caracter personal.…

- Dupa finalizarea primei sesiuni de admitere, iulie 2023, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau s-au inscris aproximativ 2200 de candidati romani si romani de pretutindeni la studii universitare de licenta si master, care au ales pentru concursul de admitere peste 8000 de opțiuni pe programe…

- Se da startul Programului Rabla Local. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca 100.000 de romani sunt potentiali beneficiari ai programului Rabla local, care incepe de luni. Totodata, oficialul din Guvern a anunțat și pașii ce trebuie urmati pentru ca un cetatean sa beneficieze de acest program…

