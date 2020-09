Stiri pe aceeasi tema

- Castigator al premiilor Grammy, superstarul Justin Bieber lanseaza single-ul “Holy”, featuring Chance The Rapper. Piesa poate fi achizitionata atat in format fizic, cat si digital, alaturi de produse de merchandise exclusive: https://shop.justinbiebermusic.com Track-ul beneciaza de un film de scurta…

- “Confusion” este o balada dance, cu un tempo ridicat, care combina productia plina de suflet a lui Manuel Riva cu interpretarea blanda a Florenei. “Eram in Amsterdam, unde un prieten din Miami mi-a aratat un demo cu linia melodica a Florenei, spunandu-mi ca este fix pe stilul meu. Mi-a placut ce am…

- Sasha Lopez este unul dintre cei mai de succes DJ si producatori muzicali in Romania. Nascut in Chisinau, Moldova, acesta si-a facut debutul ca DJ la varsta de 15 ani; la scurt timp dupa ce Serge Istrati (numele sau real), a devenit rezident al clubului “City”, cel mai popular club din Chisinau la vremea…

- Mattyas, artistul cunoscut pentru hiturile “Missing you” și “Secret love” lanseaza un nou single, “Don’t say no”, in colaborare cu Tara (solista ajunsa in atenția publicului cu piesele “Happy for you” și “Missing you”). Piesa este produsa de Debu Teodor Constantin și Any1 in studiourile Tuan Records…

- Dupa “The Creed”, Glance continua sa lanseze piese pentru piața internaționala. Astfel, artistul revine cu piesa “Huncho” compusa chiar de el, in colaborare cu Ackym. “Dupa cum am spus, dupa 5 piese number one in Romania, vreau neaparat sa ma axez pe piața internaționala. “Huncho” continua aceasta poveste…

- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…

- florianrus, autorul hitului “Strazile din Bucuresti”, impartaseste cu noi noua sa piesa, “Cu dorul meu de tine”, insotita de un videoclip pe masura. Florian este unul dintre cei mai in voga artisti si compozitori din industria muzicala. Numele lui apare in creditele pieselor unora dintre cei mai importanti…