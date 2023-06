Stiri pe aceeasi tema

- CAȘTIGATOR… Vasluianul Vladuț Dudau (23 de ani) a devenit campion al Romaniei la futsal cu United Galați. Este primul titlu de campion național obținut de Vladuț Dudau cu echipa galațeana, care va reprezenta Romania in UEFA Futsal Champions League. Echipa sa, United Galați, a trecut cu 3-0 la general…

- Astazi vremea va fi calda in majoritatea zonelor, dar instabila. Mai ales dupa-amiaza și seara, vor predomina innorarile accentuate și se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și intensificari ale vantului. Atenție… vor fi inclusiv vijelii și caderi de grindina,…

- PUNTE DE LEGATURA… Punctul de Trecere a Frontierei Bumbata-Leova a fost deschis, marți, traficului internațional, la frontiera cu Republica Moldova, in prezența miniștrilor Transporturilor și Internelor din cele doua țari. Noul Punct de Trecere a Frontierei funcționeaza in subordinea ITPF Iași – Sectorul…

- Nu-ți trebuie cine știe ce calificare in politologie pentru a realiza ca avem o clasa politica cu totul și cu totul aparte. In acest sens, de pilda, cu totul deosebit s-a dovedit a fi apetitul politicienilor mioritici in a atinge culmile cele mai inalte ale calificarilor și distincțiilor de factura…

- Vremea se incalzește in primele zile ale acestei saptamani, urmand apoi cateva zile mai reci, potrivit prognozei pentru doua saptamani publicate luni de Administrația Naționala de Meteorologie.

- OFICIAL… Peste 70% dintre cadrele didactice din județul Vaslui intra, de maine, in greva generala. Aceștia nu vor intra la ore, nu vor desfașura activitați cu elevi, insa vor fi prezenți in școli. Potrivit liderului de sindicat Sorin Țiplea, in fiecare unitate de invațamant se va organiza un comitet…

- OAMENII LEGII… O noua promoție de agenți de polițiie a fost incadrata in poliția vasluiana. 45 de absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” Campina promoția aprilie 2023, și-au inceput, zilele acestea, cariera de polițist in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. Astfel,…

- In ultima perioada, vremea a fost destul de capricioasa. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au actualizat prognoza meteo. Deși in unele zone vom avea temperaturi de primavara, nu scapam de ploi, lapovița si ninsori slabe. Cum va fi vremea zilele urmatoare.