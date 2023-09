Stiri pe aceeasi tema

- An de an, pe data de 30 august, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Alexandru. Așadar, in aceasta zi este zi de sarbatoare pentru cei care poarta numele de Alexandru, Alexandra, Sandu, Sanda, Sandra și alte derivate. Daca nu aveți inspirație și nu știți ce sa le transmiteți celor dragi pe 30…

- Sfantul Alexandru 2023. In cazul in care ai in familie sau in randul prietenilor persoane care iși sarbatoresc maine, 30 august 2023, ziua de nume, noi ți-am pus la dispoziție cateva idei de mesaje pe care le poți transmite apropiaților cu ocazia aniversarii onomastice.

- Mesaje și urari de Sfinții Adrian și Natalia 2023, praznuiți de creștinii de pretutindeni și de Biserica Ortodoxa pe data de 26 august, atunci cand mai mulți romani iși sarbatoresc ziua onomastica. Mesaje și urari de Sfinții Adrian și Natalia 2023 La mulți ani! Tot ce-ți dorești, tot ce-ti lipseste…

- „E destul de scumpa scoala, din pacate”. Cat costa sa trimiti doi copii la scoala: parintii cheltuie aproape un sfert din bugetul familiei „E destul de scumpa scoala, din pacate”. Cat costa sa trimiti doi copii la scoala: parintii cheltuie aproape un sfert din bugetul familiei Cu trei saptamani inainte…

- Vezi mai jos cele mai frumoase SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi care iși sarbatoresc onomastica pe 15 august. Deși ziua de 15 august este cea in care este comemorata adormirea Fecioarei Maria, romanii o serbeaza și le trimit celor din familie și apropiaților mesaje și urari de Sfanta Maria.…

- Momentul de Istorie: 16 iulie 1054, Marea Schisma din interiorul bisericii creștine. Cum au aparut ortodocșii și catolicii Marea Schisma, cunoscuta și sub numele de Schisma dintre Biserici s-a produs intr-o zi de 16 iulie, in anul 1054, relateaza alba24.ro. Marea Schisma se refera la diviziunea majora…

- Marea Schisma, cunoscuta și sub numele de Schisma dintre Biserici s-a produs intr-o zi de 16 iulie, in anul 1054. Marea Schisma se refera la diviziunea majora care a avut loc in creștinismul medieval in anul 1054, in principal intre Biserica Romana (Biserica Catolica de astazi) și Biserica Bizantina…

- 16 iulie 1054: Marea Schisma din interiorul bisericii creștine. Cum au aparut ortodocșii și catolicii, din același trunchi Marea Schisma, cunoscuta și sub numele de Schisma dintre Biserici s-a produs intr-o zi de 16 iulie, in anul 1054. Marea Schisma se refera la diviziunea majora care a avut loc in…