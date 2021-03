9 polițiști din Capitală, reținuți de urgență. Pe cine au răpit și torturat făr milă, din cauza măștilor Noua polițiști din Capitala au torturat, umilit și abandonat doua persoane din cauza lipsei maștii de protecție. Ce se intampla acum in cazul oamenilor legii care nu au acționat corespunzator? Polițiști din Capitala, acuzați de tortura și rapire. Decizia autoritaților in acest caz Mai mulți polițiști de la Secția 16 din Capitala au fost audiați […] The post 9 polițiști din Capitala, reținuți de urgența. Pe cine au rapit și torturat far mila, din cauza maștilor appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

- Opt agenti de la Sectia 16 Politie din Capitala au fost retinuti de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si tortura, fiind acuzati ca au batut in luna septembrie anul trecut doi tineri in zona Eroii Revolutiei.…

- Siguranța și incredere! Opt polițiști din București, reținuți pentru ca au TORTURAT doi tineri care nu purtau maști de protecție Un incident șocant s-a petrecut in Capitala. Noua polițiști de la Secția 16 din București sunt urmariți penal pentru infracțiunile de lipsire de libertate in mod ilegal, tortura,…

- Noua polițiști de la Secția 16 din Capitala sunt urmariți penal infractiunile de lipsire de libertate in mod ilegal, tortura, respectiv complicitate la tortura, opt dintre ei fiind reținuți pentru 24 de...

- Noua polițiști de la Secția 16 di Capitala sunt urmariți penal infractiunile de lipsire de libertate in mod ilegal, tortura, respectiv complicitate la tortura, opt dintre ei fiind reținuți pentru 24 de ore. „La data de 03.03.2021, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti…

- Cei noua polițiști acuzați au fost audiați miercuri, iar in urma cu puțin timp au fost aduși la Parchetul de pe langa Tribunalul București. Surse apropiate anchetei spun ca este posibil ca oamenii legii sa fie reținuți pentru 24 de ore iar, mai apoi, prezentați in fața magistraților cu propunere de…

