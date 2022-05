Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce continua bombardamentele in Ucraina, Armata Roșie se pregatește și de parada de 9 mai, la Moscova. Repetiția generala a avut loc sambata și in imagini se vad defiland prin Piața Roșie și rachetele nucleare. Sambata, cu doua zile inainte de ziua de 9 mai, Ziua Victoriei pentru Rusia, armata…

- Pentru prima data, armata ucraineana a spus ca forțele ruse au inceput sa arunce in aer poduri pentru a incetini o contraofensiva ucraineana in nord-est, relateaza CNN.In cea mai recenta actualizare, Statul Major General a declarat sambata ca in zona Tsyrkuny și Rusky Tyshky la est de Harkov, „ocupanții…

- Il-80 a fost scos la „repetitii" pentru Parada Victoriei de la 9 mai. Poreclit si „Kremlinul zburator", avionul a fost proiectat ca un post de comanda pentru ca presedintele Vladimir Putin sa conduca un razboi nuclear, de unde si desemnarea sa drept „avionul apocalipsei". Acesta a fost escortat de opt…

- Moscova nu a invitat anul acesta niciun lider strain la ceremoniile ocazionate de Ziua Victoriei, la 9 mai, deci nici la parada militara preconizata sa aiba loc in Piata Rosie, a anuntat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. „Nu am invitat…

- Rusia și-a revizuit strategia de razboi din Ucraina pentru a se concentra pe preluarea controlului asupra Donbasului și a altor regiuni din estul Ucrainei, cu o data ținta la inceputul lunii mai, potrivit mai multor oficiali americani familiarizați cu cele mai recente evaluari ale serviciilor de informații…