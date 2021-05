Stiri pe aceeasi tema

- Restrictii de trafic cu prilejul evenimentelor organizate in data de 9 mai.In fiecare an, pe data 9 mai celebram Ziua Europei. Pe langa aceasta semnificatie, 9 mai marcheaza si Ziua Independentei Romaniei si Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de al doilea razboi mondial.Cu acest prilej,…

- Vineri, 7 mai 2021, ora 11.00, Muzeul Judetean Arges organizeaza Simpozionul dedicat zilei de 9 mai, zi cu tripla semnificație. Pe data de 9 mai, de-a lungul timpului s-au petrecut evenimente importante, atat in Romania cat și in lume. Astfel, 9 mai 1877 a fost ziua cand a avut loc proclamarea independenței…

- Horia Agarici s a nascut la 6 aprilie 1911 la Lausanne in Elvetia.Horia Agarici a fost un maior aviator al Fortelor Aeriene Romane, unul din aviatorii de elita al celui de al Doilea Razboi Mondial al Armatei Romane, poet si autor roman, conform wikipedia.org.Pentru faptele sale extraordinare de vitejie…

- Gabi Lunca a murit vineri seara, la 82 de ani, potrivit unui anunt facut chiar de una dintre fiicele sale pe Facebook. Artista a fost diagnosticata cu COVID la inceputul lunii martie si era internata la ATI, la Spitalul Județean Ilfov. De-a lungul anilor, aceasta a trecut prin multe suferințe. Gabi…

- Credinciosii catolici sarbatoresc duminica Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile) este sarbatorita in Duminica dinaintea Invierii Domnului. Citește și MESAJE…

- La 24 februarie 1942, prin scufundarea in apele Marii Negre a navei Struma, avand la bord peste 760 de pasageri emigranți evrei din Romania, se inregistra cel mai mare dezastru maritim civil din anii celui de-al Doilea Razboi Mondial, un memento teribil al perioadei Holocaustului.

- Casa de licitatii Christie's din Londra va vinde la 5 martie un tablou detinut in prezent de actrita Angelina Jolie, pe care fostul premier britanic Winston Churchill l-a pictat pentru a-l darui celui care era pe atunci presedintele al Statelor Unite, Franklin D. Roosevelt, relateaza EFE. Tabloul…

