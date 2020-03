9 dintre cei care au murit din cauza coronavirusului sunt din Suceava 9 dintre cei care au murit din cauza coronavirusului sunt din Suceava 9 dintre pacienții care au murit din cauza complicațiilor provocate de coronavirus sunt dintre cei internați la Spitalul Județean de Urgența Suceava, care a ajuns rapid cel mai mare focar al epidemiei din țara. A depașit capitala și în total 170 de oameni au fost infectați aici, printre care peste 80 de medici și asistenți. Acum spitalul este închis pentru dezinfectare, iar managerul unitații medicale a fost demis. Transmite corespondenta RRA, Mihaela Buculei: "În urmatoarele 48… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

