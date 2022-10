9 beneficii ale unui smartwatch. De ce ai nevoie de unul chiar acum Un smartwatch este un obiect indispensabil pentru toate persoanele care doresc sa fie mereu conectate la tot ce se intampla in jurul lor, fie ca este vorba despre monitorizarea sanatații sau de verificarea mesajelor și apelurilor primite. Ceasurile inteligente sunt, la fel ca și telefoanele inteligente, mini-computere cu funcții suplimentare, care au o mulțime de beneficii. In plus, sunt in continua dezvoltare și imbunatațire, avand de la an la an funcții mai complexe. Iata noua motive pentru a-ți achiziționa un smartwatch chiar acum. 1. Nu arata doar ora Un smartwatch, spre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cota de piața a automobilelor electrice și electrificate crește continuu și acest trend nu mai poate fi ignorat nici de producatorii de mașini de lux. Marci care, altadata, erau fidele motoarelor cu ardere interna cauta, acum, sa-și diversifice oferta...

- Ora de iarna 2022. Ce se intampla in weekend cu ora de iarna. Ce s-a decis la Bruxelles cu schimbarea orei Romania trece la ora de iarna in noaptea de 29 spre 30 octombrie 2022. Astfel, ceasurile se dau inapoi cu ora, iar ora 04:00 devine ora 03:00.Ora de iarna 2022: Trecerea la ora de iarna se face…

- AGON by AOC, unul dintre cele mai importante branduri de monitoare pentru gaming și accesorii IT din lume, prezinta primele monitoare din a cincea generație a seriei AGON: AG275QX/EU și AG275QXN/EU. Cu o dimensiune a ecranului de 27″/68,6 cm și panouri Fast IPS (AG275QX/EU) sau Fast VA (AG275QXN/EU),…

- Cele mai spectaculoase modele de genți pentru sezonul de toamna 2022, care s-au remarcat la prezentarile de moda, sunt deja in magazine. Designerii celebri s-au straduit și de data aceasta sa creeze piese care intrec orice imaginație.

- Neptun este planeta asociata cu visarea, iluzia, intuiția, creativitatea și spiritualitatea. In fiecare an, Neptun intra in mișcare retrograde, pentu a ne da tuturor șansa sa revizuim visurile și dorințele, astfel incat sa le aliniem cu noile credințe și valori. In 2022, Neptun și-a inceput mișcarea…

- Vești IMPORTANTE pentru aceasta categorie de angajați romani: Nu le vor fi TAIATE salariile! Vestea este extrem de buna, mai ales in actualul context de criza economica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- MARȚI incepe a doua sesiune de Bacalaureat 2022: ce trebuie sa știe candidații. Modele de subiecte, reguli și calendar A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2022 incepe marți, 16 august, cu proba scrisa la Romana. Primele rezultate vor fi cunoscute in 31 august, iar cele finale in 3 septembrie.…