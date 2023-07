Aproape 87% dintre antreprenorii care au raspuns unui sondaj realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania au spus ca nu au posibilitatea cresterii salariului minim pentru angajati in perioada urmatoare. In cazul impunerii de catre Guvern a acestei masuri, 66% dintre ei au spus ca vor creste preturile produselor si serviciilor pe care le ofera si mai mult de jumatate au sustinut ca vor reduce numarul de salariati. De asemenea, zece procente dintre respondenti au declarat ca isi vor inchide firmele daca Guvernul va creste salariul minim. In prezent, salariul…