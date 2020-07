Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie s-a confruntat cu cea mai mare supramortalitate inregistrata in Europa de la inceputul pandemiei declansate de noul coronavirus, in timp ce alte tari, precum Spania, au cunoscut varfuri mai marcate si mai localizate, a raportat joi un studiu britanic realizat in 21 de tari europene,…

- Marea Britanie a impus, sambata, pe neasteptate, o carantina de doua saptamani pentru calatorii din Spania, dupa cresterea numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus, aceasta fiind o inversare brusca si dramatica a deschiderii pentru turism a continentului european dupa luni de restrictii, transmite…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat, sambata, ca intrerupe testele clinice cu hidroxiclorochina impreuna cu combinatia Lopinavir-Ritonavir pentru pacientii COVID-19 spitalizati, dupa ce acestea nu au indicat pana in prezent o reducere a mortalitatii in cazul bolnavilor infectati cu noul…

- Un barbat inarmat cu un cutit a injunghiat miercuri in gat un politist in cartierul Brooklyn din New York, iar doi colegi ai acestuia care s-au grabit sa-i vina in ajutor au fost raniti, inainte de a-l impusca pe atacator de mai multe ori, a comunicat politia, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Consecintele economice ale pandemiei de COVID-19 ar putea expune riscului saraciei pana la 86 de milioane de copii in plus pana la sfarsitul anului, potrivit unui studiu comun realizat de ONG-ul Save the Children si Unicef, relateaza joi AFP, scrie Agerpres. In total, numarul copiilor afectati de saracie…

- Statele UE ar trebui sa garanteze vouchere pentru calatoria anulata in timpul pandemiei coronavirusului și sa inceapa sa ridice restricțiile de frontiera interna pentru a salva o parte din sezonul turistic de vara. Reuters scrie ca aceasta decizie va fi anunțata de excutiv saptamana viitoare. Turismul,…

- Comisia Europeana promite un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus, la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor, relateaza DPA. Potrivit cancelarului Angelei Merkel, contributia Germaniei la acest efort va fi…

- Celebrul medic timișorean care a reșit vindecarea unui numar record de pacienți COVID, Dorel Sandesc, președintele Asociației ATI și membru in comisia COVID-19 din Ministerul Sanatații, considera ca raspandirea coronavirusului in Europa reprezinta un „paradox estic”. Potrivit acestuia, statele est-europene,…