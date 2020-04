Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Institutului Național de Sanatate Publica, 285 de cadre medicale din Romania au fost confirmate, pana luni, cu noul coronavirus. cele mai multe dintre acestea, 181, sunt in județul Suceava. Potrivit INSP, este vorba de 91 de medici, 90 de asistenți medicali, 26 de infirmiere, 8 ingrijitoare…

- Ziarul Unirea Inca trei pacienti cu coronavirus au murit. Numarul deceselor in Romania a ajuns la 17 Grupul de Comunicare Strategica transmite ca in aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19. In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat,…

- Ministerul Sanatatii a decis miercuri inchiderea pentru 48 de ore a Spitalului Judetean Suceava pentru dezinfectie si mutarea celor 124 de pacienti care se mai afla internati in unitatea spitaliceasca.

- Procurorii au demarat o ancheta la Spitalul Județean Suceava in urma infectarii a zeci de cadre medicale cu COVID-19.Reprezentanții Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au anunțat ca, in urma mai multor articole publicate in mediul on-line, s-au sesizat din oficiu și au inceput ...

- Situația se agraveaza de la o ora la alta la Spitalul Județean "Sf. Ioan cel Nou" Suceava. Rezultatele testelor sosite luni arata ca alte 25 de cadre medicale au virusul COVID-19. In acest fel, bilanțul negru ajunge la 52 de cadre medicale, ceea ce arata proporțiile situației. Practic, ...

- 27 de cadre medicale din Spitalul Județean Suceava sunt confirmate pozitiv la infecția cu noul coronavirus. Este vorba despre 18 medici și 9 asistenți medicali care sunt internați in secția extinsa de Boli Infecțioase. „Situația cazurilor pozitive de COVID-19 in randul personalului medical de la Spitalul…

- Un caz alarmant a fost confirmat luni la Spitalul judetean din Suceava – 27 de cadre medicale, dintre care 18 medici, au fost depistate cu coronavirus. Doctorii și asitentele s-au imbolnavit la locul de munca ”din cauza lipsei de sinceritate a bolnavilor tratați, ca și din cauza lipsei echipamentului…

- 27 de cadre medicale din Spitalul Județean Suceava sunt confirmate pozitiv la infecția cu noul coronavirus. Este vorba despre 18 medici și 9 asistenți medicali care sunt internați in secția extinsa de Boli Infecțioase.„Situația cazurilor pozitive de COVID-19 in randul personalului medical…