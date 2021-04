Braconajul și comerțul ilegal de caviar și carne de sturion capturat in salbaticie in regiunea Dunarii inferioare continua in special in Bulgaria, Romania, Serbia și Ucraina, releva un studiu WWF. Bazinul Inferior al Dunarii este unul dintre ultimele locuri din lume in care speciile de sturion inca supraviețuiesc și se reproduc, specii clasificate de IUCN drept cel mai periclitat grup de animale din lume. „Exista foarte puține studii de piața privind comerțul cu sturioni, iar acesta este singurul pana in prezent care combina doua metode criminalistice de ultima generație, ceea ce este crucial…