81% din români cred că prețurile actuale sunt supraevaluate - Analiştii CFA anunță cât va fi euro în 2024 Analistii financiari CFA Romania estimeaza ca leul se va deprecia pana la un curs mediu de 5,0274 lei/euro in urmatoarele 12 luni, in timp ce rata anticipata a inflatiei va inregistra o valoare medie de 8,96%, nivel apropiat de cea exprimata in exercitiul din luna februarie. Datele colectate de CFA in luna martie mai arata ca, pentru orizontul de 6 luni, majoritatea analistilor (81%) inclusi in sondajul lunar anticipeaza un curs de 4,9814 lei/euro. In ceea ce priveste indicatorul de incredere Macroeconomica al CFA, acesta a crescut in luna martie, a cincea luna consecutiva, (cu 4 puncte) la valoarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analistii financiari membri ai CFA Romania anticipeaza o inflatie medie de 8,62% in urmatoarele 12 luni si o depreciere a leului. In plus, majoritatea expertilor financiari sunt de parere ca imobiliarele din Romania sunt supraevaluate.Indicatorul de Incredere Macroeconomica, realizat de Asociatia CFA…

- Prețurile proprietaților imobiliare din orașe sunt considerate supraevaluate de 62% dintre analiștii CFA Romania. E o diferența mare fața de chestionarul prezentat in februarie, cand procentul era de 80%.

- Militarii americani avertizeaza ca in perioada urmatoare vor fi vizibile mai multe deplasari de vehicule și echipamente militare pe șoselele Romaniei. „Datorita rotației actuale a elementelor Armatei, ne așteptam la o creștere temporara a personalului și a echipamentelor care se deplaseaza in toata…

- Un raport realizat de un dezvoltator imobiliar arata ca prețurile din Cluj-Napoca sunt mult mai mari decat ar trebui, ceea ce face piața imobiliara clujeana sa fie una dintre cel mai puțin accesibile din Romania.Studiul arata ca, o analiza de evaluare indica ca proprietațile rezidențiale din Bucuresti…

- “Pe fondul stirilor pozitive priving reducerea pretului gazului metan care a condus la reducerea ratelor de inflatie peste asteptarile pietei, si revizuirea in sens crescator a proiectiilor de crestere economica atat in economiile dezvoltate cat si in tarile emergente, indicatorii de incredere au inregistrat…

- Circa 60% din analiștii romani membri ai Chartered Financial Analyst (CFA) Romania considera ca prețurile proprietaților rezidențiale in orașe vor scadea in urmatoarele 12 luni, iar 80% spun ca prețurile sunt supraevaluate.

- Premierul Viktor Orban a bagat Ungaria in recesiune tehnica: in trimestrul IV al anului trecut PIB-ul acestei tari a scazut cu 0,4- comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In trimestrul III al lui 2022 s-a diminuat cu 0,7-. Potrivit unei definitii din 1967, recesiunea tehnica consta in scaderea…

- Cu masuri de ajutor de stat de circa 4,8 miliarde de euro aprobate de Comisia Europeana, in baza legislatiei relaxate cu scopul de a permite statelor UE sa atenueze efectele razboiului, Romania (cu mov in graficul de mai jos) se afla pe locul zece la nivel european. Are in fata state precum Austria…