Iubitori de dulciuri și de bomboane, am o veste cel puțin interesanta pentru voi. Daca, cel mai adesea o auziți pe-aia cu consumul de zahar dauneaza grav sanatații, ei, bine, acum pregatiți-va sa aflați altceva: daca mananci dulciuri, acasa, pe canapeaua ta, in fața televizorului tau, și-ți dai cu parerea despre ele, cum sunt, ce le prisosește, ce le mai trebuie, primești peste 80 de mii de dolari pe an! Nu e bașcalie, parol! Este oferta de munca a unei companii canadiene, Candy Funhouse, lider in industria produselor de cofetarie. Liderul vrea degustatori pentru dulciurile pe care le produce.…