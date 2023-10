800 de pelerini, așteptați acasă! Patriarhia cooperează cu autorităţile Patriarhia Romana isi exprima adanca ingrijorare cu privire la recrudescenta razboiului din Israel, ca urmare a atacului terorist de sambata soldat cu zeci de morti si sute de raniti. Potrivit unui comunicat de presa remis sambata Agerpres, Patriarhia coopereaza cu autoritatile de resort pentru ca cei aproximativ 800 de pelerini romani sa revina acasa. „Razboiul reprezinta totdeauna o catastrofa sociala cu urmari incalculabile in planul suferintei omenesti si al pierderii vietii unor persoane total nevinovate. O catastrofa umanitara. De aceea, prioritatea cea mai inalta, mai ales in contextul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Patriarhia Romana transmite, printr-un comunicat de presa, ca „iși exprima adanca ingrijorare cu privire la recrudescența razboiului din Israel, ca urmare a atacului terorist declanșat in zorii zilei de azi, 7 octombrie, atac soldat cu zeci de morti si sute de raniti".„Razboiul reprezinta totdeauna…

