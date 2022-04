Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Gaidai, șeful Administrației Militare Regionale Lugansk, a anunțat ca 80 la suta din teritoriul regiunii se afla sub controlul Rusiei.„Daca Ucraina nu rezista, Rusia cu siguranța nu se va opri aici și va merge mai departe”, a spus Gaidai, intr-o declarație pentru CNN ..Totuși, chiar daca a inceput…

- nu exista rusine fara onoare./ nu exista onoare fara rusine./ rusii, deci, n-au nici, nici/ exceptiile confirma regula. Zilele trecute, mi-am amintit de ce notasem prin 2017 sau 2018, pe cand Dragnea calarea Romania, anume ca nu exista onoare fara rusine, asa cum nu exista rusine fara onoare. Si-am…

- Trupele ucrainene au preluat controlul integral asupra regiunii Kiev, insa presedintele Volodimir Zelenski avertizeaza ca rusii vor sa cucereasca zona de est si sud, unde sunt si autoproclamatele republici separatiste, in regiunea Donbas. Dupa retragerea rusilor, apar tot mai multe dovezi ale masacrului…

- Ministerul rus al Apararii susține ca armata sa a preluat controlul deplin al regiunii Herson din sudul Ucrainei. De asemenea, ministerul Apararii din Marea Britanie a transmis ca Rusia ar cauta sa insceneze un referendum in Herson, in incercarea de a legitima zona ca fiind o republica secesionista…

- Rusii raspund sanctiunilor americanilor! Au blocat TOTAL Facebook-ul pe intreg teritoriul Rusiei! Reteaua sociala nu mai poate fi accesata deloc Facebook, Twitter și mai multe site-uri de social-media au devenit inaccesibile in Rusia, au declarat reporterii AFP și un grup de monitorizare. BBC scrie…

- „Nu este vorba despre a atrage țarile NATO in razboi. Adevarul este ca toata lumea a fost tarata de mult in razboi și cu siguranța nu de Ucraina, ci de Rusia – un razboi la scara larga se desfașoara”, a afirmat Zelenski, intr-un interviu acordat jurnaliștilor de la CNN si Reuters. Liderul de la Kiev…

- In contextul in care atenția lumii intregi se indreapta și in prima zi a acestei saptamani asupra situației din Ucraina, dupa izbucnirea razboiului, un mesaj de ultima ora venit de la Ministerul roman de Externe este menit sa ajunga cu precadere la conaționalii aflați pe teritoriul Rusiei. MAE le „recomanda…

- Președintele Klaus Iohannis precizeaza intr-un mesaj public faptul ca țara noastra condamna cu fermitate decizia Moscovei prin care recunoaște independența regiunilor Donețk și Luhansk, considerata un act care incalca flagrant dreptul internațional, suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei.…