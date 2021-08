8 semne că aveți nevoie urgentă de curățarea colonului! Noi ignoram aceste semne in fiecare zi! Pe parcursul anilor, intestinele "preiau" o serie de diferite alimente și lichide. Desigur, unele dintre acestea se blocheaza in organism, ceea ce "polueaza" mediul intern. Aceste deșeuri toxice și fecale ramin in intestine și colon. Cu timpul timpul, ele otravesc singele și provoaca daune ireparabile organismului! Continuare: ecology.md Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

