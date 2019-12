8 melodii românești pe care să le asculți de 1 decembrie ca să-ți amintești de ce-ți iubești țara Pentru ca este 1 Decembrie, hai sa uitam de lucrurile care nu ne plac la aceasta țara și sa ascultam acele piese care ne amintesc de ce iubim totuși România. Eu asta am sa fac astazi. ​



Românul de rând nu are multe cuvinte de lauda despre țara noastra. Parca avem o ura de țara inerenta, care, pe buna dreptate, e amplificata de-a lungul vieții. Sentimentul asta face rocada cu o loialitate nefireasca atunci când vine vorba de apararea ei. Vorbim despre plecarea în strainatate pentru ca aici nu sunt bani și când ajungem acolo vorbim despre România… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

