Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes” afirma ca un barbat internat la Terapie Intensiva cu malarie a murit. Totodata, in ultimele 24 de ore la unitatea medicala au mai ajuns doi pacienti cu aceasta boala, si ei fiind infectati in urma calatoriei in Zanzibar,…

- Muzeul Județean Argeș expune in luna februarie, in cadrul microexpoziției „Exponatul lunii”, tezaurul de la Recea. Tezaurul a fost descoperit in anul in 1988 și recuperat de catre autoritați, cel mai probabil parțial, in decursul aceluiași an. Nu se cunosc alte detalii legate de locul descoperirii.…

- Inceputul de an e speranța; speranța ca va fi mai bine, ca o vom putea lua de la capat, ca vom putea face schimbari care sa ne afecteze pozitiv viața. Dar, cateodata, timpul nu mai are rabdare și ne lasa chiar fara cei care ne sunt speranța. Moartea unui tanar din Tamboești, Manuel Adelin Manolache,…

- Politistii de la Biroul de Politie Autostrada A2 au fost sesizati, in jurul orei 4:34, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la kilometrul 42, sensul de mers Bucuresti spre Constanta. Astfel, un tanar de 19 ani a intrat in coliziune cu o autoutilitara cu semiremorca, condusa regulametar,…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc sambata, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa a 18-a din Superliga. Vezi oferta Superbet pentru meciul cu CFR Cluj! Disputa din Banie va fi arbitrata de Adrian Cojocaru (Galați). Acesta va fi ajutat la cele…

- O femeie de 76 de ani a murit, vineri, dupa ce ar fi fost batuta, pe o strada din Sectorul 6 din Bucuresti, de un barbat. Politistii au reusit sa il prinda pe suspect, el fiind imobilizat.

- Diagnosticata cu cancer la plamani și creier, actrița Rona Hartner a murit joi, la varsta de 50 de ani, anunța Radio Romania Cultural. Nascuta la 9 martie 1973, in București, artista avea origini germane. Fiica a unui inginer proiectant și a unei economiste, Rona Hartner a urmat școala germana din București…

- "Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin apel 112, de catre un barbat, de 50 de ani, din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul ca soacra sa s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc situat pe bulevardul Bucuresti si se afla in stare de inconstienta. In temeiul sesizarii, la fata…