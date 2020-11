Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Romaniei și antrenorul de la Valcea au efectuat ieri testele și au intrat deja in carantina. Craiova a ajuns la 11 cazuri pozitive in echipa. Alte cazuri și la Cluj și Zalau Dupa turneul de la Sf. Gheorghe cazurile pozitive cu virusul SARS CoV-2 cresc cu repeziciune in randul jucatoarelor…

- O invatatoare care era infectata cu virusul SARS CoV-2 a decedat sambata la Spitalul Judetean din Slatina. Informatia a fost confirmata de prefectul judetului Olt, Florin Homorean. Victima de 55 de ani avea boli cronice. Noi restrictii in Romania in contextul COVID. Tataru: "Vom avea sedinte…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat in ultimele 24 de ore 64 de noi cazuri de COVID. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 742 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;2806 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 2477 persoane sunt vindecate,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost surprins in restaurantul unei pensiuni din Buzau la aceeași masa cu aproximativ 10 persoane, fara sa poarte masca de protecție, potrivit unor fotografii difuzate de Realitatea Plus. Marcel Ciolacu a spus pentru ziarul Libertatea ca „legislația nu impune purtarea…

- In etapa a X-a a Ligii Nationale de handbal masculin, programata vineri, in format turneu, la Sfantu Gheorghe, se vor disputa doar sase partide, dupa ce doua echipe au anuntat ca nu se prezinta din cauza depistarii unor cazuri pozitive la Covid-19 in loturi.Prima echipa care a anuntat ca nu…

- Turneul al doilea al Ligii Zimbrilor a inceput duminica la Sf. Gheorghe, cu jocurile etapei a IV-a. Nu s-au disputat doua partide, pentru ca Magnum Botoșani și CSM Bacau nu s-au prezentat. Cele doua echipe au anunțat FRH ca nu se pot prezenta datorita problemelor majore cauzate de Covid-19. Se spune…

- BILANT coronavirus 30 septembrie Romania. Pana astazi, 30 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 127.572 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 102.476 de pacienți au fost declarați vindecați. Citeste si: RECORD de infectari cu COVID-19 in Bucuresti.…

- Doua focare de infectie cu noul coronavirus au izbucnit in centre medico-sociale din judetul Iasi. La Raducaneni sunt 20 de infectati, respectiv trei angajati si 17 persoane aflate in ingrijre. La Bivolari sunt 12 persoane infectate, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit directorului…