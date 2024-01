Stiri pe aceeasi tema

- Militarii Detașamentului de pompieri Suceava, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența (SVSU) din Zvoriștea și Adancata și ai Serviciului Privat pentru Situații de Urgența (SPSU) „Pan Vio”, au intervenit cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea…

- Un puternic incendiu a izbucnit joi dimineața in satul Poiana, comuna Zvoriștea, focul pornind din adapostul de animale in care se aflau 8 bovine și cantitați mari de cereale.Alarma s-a dat in jurul orei 10.30. Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava, impreuna cu lucratorii Serviciilor ...

- Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Patrauți, au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din comuna Patrauți, informeaza ISU Suceava. La sosirea…

- Militarii Detașamentului de pompieri Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din Moldovița și Vatra Moldoviței, au intervenit cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu, izbucnit in satul…

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-un bloc din Campina, județul Prahova, in aceasta dimineața! O persoana a murit in incidentul cumplit, iar alta a facut atac de panica și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Zeci de oameni au fost evacuați din bloc. Iata ce a transmis Inspectoratul pentru Situații…

- Treisprezece persoane au murit joi intr-un incendiu, care a izbucnit intr-un hotel din Alamti, in sud-estul Kazahstanului, anunta Departamentul Situatiilor de Urgenta, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața in centrul localitații Malini, a anunțat ISU Suceava. La fața locului s-au deplasat militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni și lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din comunele Malini și Cornu Luncii, in total cu șase autospeciale…

- Aproape 3.000 de oi dintr-o ferma privata din comuna Baia au murit, marti dupa-amiaza, in urma unui incendiu izbucnit din motive necunoscute deocamdata, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.