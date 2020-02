8 ani fara Whitney Houston! 10 momente care au ramas in istoria muzicii

Stiri pe aceeasi tema

- Kobe Bryant și-a pierdut viața pe 26 ianuarie, în urma unui accident de elicopter. Alaturi de legenda baschetului american au mai murit fiica sa (Gianna, 13 ani) și alte șapte persoane. Preotul Steve Sallot a vorbit cu presa americana despre ziua în care a murit Kobe, acesta precizând…

- Vineri, 24 ianuarie 2020, intre orele 11.00 si 12.00, cu ocazia implinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Muzeul Municipal va gazdui manifestari artistice organizate de Primaria Calarasi, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean si Casa Corpului Didactic.

- Andreea Raicu, antreprenor, a crescut in atenția publica. Acesteia i-au fost urmarit ieșirile, dar si relațiile. Acum, vedeta, a descoperit un stil de viața sanatos, un concept in care crede și in jurul caruia și-a dezvoltat o afacere. Aceasta a scris mai multe articole pe tema singuratatii, in…

- Dupa ce am vorbit despre evenimentele fericite care s-au intamplat de-a lungul anului in viețile vedetelor, am decis sa facem un bilanț și al etapelor dificile, chiar critice, prin care unele dintre ele au trecut. Printre acestea se afla cantareți, actori, oameni de televiziune, din țara sau de peste…

- Consiliul Județean Sibiu va sarbatori Ziua Naționala a Romaniei in cadrul unei ședințe solemne, care va avea loc joi, 28 noiembrie 2019, incepand cu ora 15, la sediul instituției. Read More...

- Editia facsimilata a "Psaltichiei romanesti", opera scrisa la 1713 de Filothei sin Agai Jipei (Filothei Sfetagoretul) si aflata in patrimoniul Cabinetului de manuscrise si carte rara al Bibliotecii Academiei Romane, a fost lansata marti in Amfiteatrul "Ion Heliade Radulescu" al institutiei. Vicepresedintele…

- Vicepresedintele Senatului, Alina Gorghiu, critica in termeni duri declaratiile sefului de campanie al Vioricai Dancila, Olguta Vasilescu, care a afirmat ca ”domnul Klaus se vede deja sef de lagar de concentrare”, spunand ca este ”de jena” ca evenimente precum Holocaustul sa fie folosite in scop…

- Vicepresedintele Senatului, Alina Gorghiu, critica in termeni duri declaratiile sefului de campanie al Vioricai Dancila, Olguta Vasilescu, care a afirmat ca ”domnul Klaus se vede deja sef de lagar de concentrare”, spunand ca este ”de jena” ca evenimente precum Holocaustul sa fie folosite in scop electoral.