- Populatia activa a Romaniei este de 8,9 milioane de persoane, in agricultura si in industrie activand aproximativ 3,4 milioane de persoane.Informația a fost furnizata joi, 16 decembrie, de purtatorul de cuvant al Institutului National de Statistica (INS) Vladimir Alexandrescu, la videoconferinta…

- ”Ambitia strategica a OMV Petrom pentru 2030 este de a fi „Lider in tranzitia energetica a Europei de Sud-Est, valorificand oportunitatile din pietele noastre emergente”, cu obiectivul de a asigura o crestere economica sustenabila pe termen lung si generarea de fluxuri de trezorerie ridicate, asigurand,…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 47.300 in al treilea trimestru din acest an, in crestere cu 7.700 fata de trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi, informeaza AGERPRES . Rata locurilor de munca vacante a fost 0,95%, in crestere cu 0,15 puncte…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 47.300 in al treilea trimestru din acest an, in crestere cu 7.700 fata de trimestrul anterior. Cele mai multe locuri de munca se gasesc in industria prelucratoare, in sanatate și in administrația publica. Conform Institutului National de Statistica (INS),…

- CARAȘ-SEVERIN – Camera Deputaților a adoptat in aceasta saptamana un proiect de lege care are ca obiect incadrarea livrarii de lemne de foc pentru populație in cota redusa de TVA de 5%! „In Romania, lemnul de foc este o materie prima scumpa, utilizata preponderent in sobe ineficiente, poluante, incalzirea…

- In ciuda dificultaților generate de pandemie, lucrarile de renovare aprofundata derulate prin proiectul Romania Eficienta la Corpul C10 al Liceului Tehnologic „Elie Radu” din Ploiești continua. Se lucreaza intens ca aceasta cladire sa fie adusa la standarde de top europene, in ceea ce privește calitatea…

- Consilierii locali ai municipiului Sebeș susțin toate investițiile pentru Spitalul Municipal, dar nu și lipsa totala de transparența in cheltuirea banului public. Orice proiect de hotarare trebuie fundamentat, iar cheltuirea fiecarui leu din banii publici trebuie justificata. Extinderea Spitalului Municipal…

- Politic Danuț Cristescu, senator PSD de Teleorman: “Scaderea TVA pentru lemnele de foc la 5% este una dintre soluții pentru sprijinirea a milioane de romani” septembrie 30, 2021 10:54 Senatorii au dezbatut miercuri, in plen, proiectul de lege inițiat de Partidul Social Democrat, care prevede reducerea…