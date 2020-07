75 de zile fără oprire în cantonament la mare! Ce ar face fotbaliștii daca ar fi in locul pugilistelor din lotul tricolor? De cand s-au reunit dupa Pandemie, fetele de la lotul național de box sunt numai prin cantonamente, dar sunt cele mai fericite! Dupa mai bine de o luna de pregatire la Izvorani și Lia Manoliu, cele mai dure sportive din ring sunt pentru urmatoarele doua luni și jumatate in alt cantonament, la mare. Au doua antrenamente zilnic, iar primul incepe la ora 8.00 cand temperatura urca la aproape 30 de grade. „E super, mai ales ca suntem aici la mare, ne facem și antrenamentele foarte bine, imbinam utilul cu placutul, facem și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

