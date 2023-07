Joi, 6 iulie, cand se implinesc 74 de ani de la deportarile in masa a moldovenilor in Siberia, organizata de regimul comunist sovietic, in Piața Marii Adunari Naționale a fost inaugurata expoziția „Basarabenii in Gulag”. Spre atenția vizitatorilor, sunt expuse doua vagoane din lemn și mai multe fotografii care evoca evenimentul ce a avut loc acum mai bine de șapte decenii. Expoziția a fost organizata de Guvern, in premiera, proiectul fiind realizat cu susținerea Agenției Naționale a Arhivelor și a Muzeului Național de Istorie, scrie Deschide.md . Precum afirma Igor Cașu, directorul Agenției, operațiunea…